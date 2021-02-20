РИАМО - 20 фев. После мощного снегопада за неделю с улиц и дворов столицы было убрано свыше 28 миллионов кубических метров снега, говорится в сообщении пресс-службы городского хозяйства Москвы.

Городские службы заканчивают работы по ликвидации последствий снегопада. Все снегосплавные пункты Москвы работают круглосуточно и с максимальной загрузкой.

«На протяжении недели городские службы работали в усиленном режиме. В уборке снега задействовали максимальное количество техники и работников коммунальных служб, сотрудников столичных инженерных компаний», - сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что за короткий срок городские службы убрали с территории мегаполиса огромный объем снега. Часть убранного снега вывозят на временные площадки, а затем его переместят на снегосплавные пункты.

«Сбоев в движении общественного транспорта и функционировании систем жизнеобеспечения мегаполиса допущено не было», - подчеркнул Бирюков.

Ранее на столицу обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота снежного покрова выросла до рекордного значения.

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