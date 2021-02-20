РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров получил знак отличия Вооруженных сил Российской Федерации «За заслуги», сообщается на сайте администрации горокруга.

Азарова наградили за оказание содействия в решении задач, возложенных на управление Вооруженный сил Российской Федерации.

«От имени начальника Главного управления вооружения Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева Виктору Сергеевичу вручили знак отличия Главного управления вооружения ВС РФ «За заслуги», - говорится в сообщении.