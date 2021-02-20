РИАМО - 20 фев. Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, его приговорили к 15 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления, сообщает ТАСС.

«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Подольского городского суда», - сказала адвокат Мила Сметанина.

Защита Шестуна запланировала подать кассационные жалобы в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Это будет сделано в ближайшее время.

Ранее городской суд Подольска приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления. Его признали виновным в получении взяток, мошенничестве на крупную сумму денег, незаконной бизнес-деятельности и отмывании денежных средств.

Шестуна оштрафовали на 49 миллионов рублей. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности на три года. Свою вину он не признал.