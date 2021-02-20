РИАМО – 20 фев. Актера Михаила Ефремова после проведения следственных действий по делу о гибели человека в дорожной аварии этапировали из столичного СИЗО в Белгородскую область, сообщает РИА Новости.

Ефремова ранее перевезли в Москву для участия в следственных действиях​.

«Ефремова этапировали из московского СИЗО-5 «Водник»​ обратно в исправительную колонию в Белгородской области», – говорится в сообщении.

В начале июня прошло года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце столицы. В данном ДТП погиб курьер Сергей Захаров. Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее срок сократили до 7,5 лет.

Признание вины и 8 лет колонии: итоги дела Ефремова>>