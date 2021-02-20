РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в субботу составила 40 сантиметров, на Гнилуше – 30 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями Противопожарно-спасательной службы Московской области. В субботу дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша охватили 17 человек. На ледяной наст Пахры в черте Подольска не вышел никто, все попали в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши.

«В местах промера льда на Пахре вдоль береговой черты Подольска его толщина варьируется в районе 40 сантиметров. Ледовый наст Гнилуши в районе деревни Житнево составил порядка 30 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления по-прежнему не выявлено», - говорится в сообщении.

Также продолжается раздача листовок с информационно-предупредительным содержанием.