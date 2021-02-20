РИАМО - 20 фев. В конце февраля в Подмосковье и столицу может прийти кратковременная оттепель, температура воздуха составит около плюс одного градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Кратковременная оттепель, скорее всего, придет в регион с 26 по 27 февраля», - сказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха составит максимум плюс один градус.

До этого в Московском регионе ожидаются морозы до минус 27 градусов.

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