РИАМО - 20 фев. Грузовой автомобиль и автобус, который перевозил сотрудников 119-й больницы, столкнулись в подмосковных Химках, сообщает ТАСС.

«В Химках столкнулись грузовой автомобиль и автобус ФМБА, перевозивший сотрудников 119-й больницы. В результате ДТП погиб водитель грузовика», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что в автобусе находились 40 медиков. На данный момент информацию о пострадавших в ДТП не поступало.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины произошедшей аварии.