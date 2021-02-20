РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Депутаты Подольска 24 февраля на очередном заседании совета утвердят положение об Общественной палате округа, следует из документа «Повестка восьмого заседания совета депутатов городского округа Подольск», имеющего в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Как отмечается в документе, на восьмом заседании совета депутатов Подольска рассмотрят более пяти вопросов, среди которых - утверждение положения об Общественной палате округа.

Помимо этого, депутаты обсудят вопрос внесения изменений и дополнений в бюджет округа, внесут изменения в положение о комитете по культуре и туризму администрации округа, назначение на должность председателя, его заместителя и аудиторов Контрольно-счетной палаты и многое другое.

Заседание состоится в 14:00 и будет проходить в администрации Подольска по адресу: улица Кирова, дом 4.