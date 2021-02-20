РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В рамках патриотической акции «Неделя мужества» в МУ МВД России «Люберецкое» прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия среди силовых и административных структур городского округа Люберцы, победителями стала команда городской полиции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В соревнованиях приняли участие восемь команд: сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», прокуратуры, Росгвардии, представители администрации Люберец, Народной дружины и члены Общественного совета при МУ МВД. Участники, согласно жеребьевке, делали пять пробных и десять зачетных выстрелов из положения стоя по спортивной мишени с дистанции 10 метров. Командное место определялось по наибольшему количеству заработанных очков.

«По итогам соревнований первое место заняли сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», второе - команда «Спартак», третье - члены Общественного совета при МУ МВД», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия заместитель главы администрации Люберец Владимир Сурков поздравил победителей и вручил памятные кубки и грамоты.