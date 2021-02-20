РИАМО - 20 фев. В ночь на 23 февраля температура воздуха в Московской области может опуститься до минус 32 градусов, что сделает ее самой холодной в регионе с начала зимнего периода, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В некоторых районах области температура может опуститься до минус 32 градусов. Такое уже было в области в январе. Но эта ночь все равно может стать самой холодной с начала зимы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в столице в ночь на 23 февраля будет теплее. Столбики термометров в городе могут опуститься до минус 23 градусов.

Днем 23 февраля в Московском регионе будет солнечно, без осадков. Температура прогнозируется от минус 17 до минус 15 градусов.

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