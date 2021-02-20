РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Согласно проекту, в здании площадью почти 42 тысячи квадратных метров расположится 636 квартир.

«Застройщиком выступает ООО «СЗ «Инвест-Строй», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

На данный момент на объекте ведутся работы подготовительного периода.

«Мы взяли объект на контроль. В Главгосстройнадзоре назначен ответственный инспектор и составлен график проверок», – добавил Гарибян.

Дата завершения работ – первый квартал 2024 года.