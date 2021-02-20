РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Клиентские офисы МособлЕИРЦ в Люберцах в связи с празднованием Дня защитника Отечества перешли на измененный график работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«20 февраля в люберецких офисах расчетного центра – сокращенный на один час рабочий день. С 21 по 23 февраля – выходные дни. К обычному режиму работы все клиентские офисы вернутся 24 февраля», – говорится в сообщении.

Получить справочную информацию, узнать режим работы ближайшего клиентского офиса или кассы, передать показания приборов учета можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефонам контактного центра: 8(499)444-01-00 или 8(496)245-15-99.