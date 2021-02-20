РИАМО - 20 фев. В городских округах Королев и Пущино появятся две новые технологические площадки, заявки наукоградов стали победителями всероссийского конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На конкурсный отбор было подано семь заявок из Подмосковья. Две из них стали победителями. В результате в Королеве появится Научно-испытательный центр аддитивных технологий на базе инжинирингового центра ГБОУ Высшего образования Московской области «Технологический университет», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на базе Пущинского государственного естественно-научного института откроют направления по подготовке специалистов для производственных предприятий биотехнологического профиля и исследовательских учреждений.

Для реализации проекта в Королеве выделят свыше 41 миллиона рублей, среди которых 16,5 миллиона из бюджета региона. В проект в Пущине инвестируют более 16,2 миллиона рублей, из подмосковного бюджета– около 6,4 миллиона рублей.

С открытием площадок укрепится научно-исследовательский и кадровый потенциал Подмосковья. Они же поспособствуют реализации новых перспективных высокотехнологичных проектов на территории региона.

В рамках конкурса отобрали мероприятия, которые способствуют реализации инновационных проектов. Эти проекты должны быть направлены на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции, а также (либо) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в РФ.