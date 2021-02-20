РИАМО - 20 фев. В Москве загруженность дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, самые большие пробки наблюдаются на центральных улица, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Воронцовской, Марксистской улицах, Новоспасском переулке, Москворецкой набережной, Лубянском проезде и других центральных дорогах города.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на северо-востоке, юге и юго-западе столицы.

К 17:00 загруженность городских дорог повысится до 9 баллов, к 20:00 - снизится до 7 баллов.