РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Пробка длиной почти 3 километра образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в субботу днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:30 движение затруднено от Никольско-Архангельского проезда до поворота на улицу Школьную.

Также затор образовался на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь Парк» до улицы Центральной в микрорайоне Кучино.

Движение в городском округе затруднено и на улицах Чаплыгина, Звездной, Трубецкой, на участке от станции Балашиха до пересечения с улицей Крупешина, на Советской и Пролетарской улицах в микрорайоне Железнодорожный, а также на Восточном шоссе от реки Черной до микрорайона Заря.