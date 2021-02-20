РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В субботу во Дворце спорта «Триумф» Люберец состоятся финальные бои Всероссийского турнира по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования стартовали 16 февраля. Их участниками стали 170 спортсменов из 28 регионов России. Городской округ Люберцы в турнире представили шесть боксеров - воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и люберецкого клуба «Спартак».

«Турнир стал визитной карточкой городского округа, он проходит в Люберцах в 31-й раз. В течение пяти дней боксеры из разных уголков нашей страны борются за звание сильнейших в своем весе. Ну а мы, конечно же, болеем за земляков!» - сказал Ружицкий.

Турнир учрежден друзьями воспитанников люберецкой школы бокса - Юрия Капитонова и Владимира Кузина, трагически погибших в разные годы.