РИАМО – 20 фев. Актера театра и кино Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, ранее с ним простились в МХТ имени Чехова, сообщает ТАСС.

Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. В последнее время он вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

«Попрощаться с актером пришли деятели культуры, коллеги артиста по театральной сцене и киноплощадке», - говорится в сообщении.

Мягкова провожали в последний путь громкими и продолжительными аплодисментами.

Актер родился в Ленинграде в 1938 году. Он сыграл множество ролей в театре и кино. Артист известен по ролям в популярных советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».