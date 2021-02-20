РИАМО - 20 фев. Гастрономический фестиваль «Русский холодец» пройдет в подмосковном Павловском Посаде 6 марта, гостей мероприятия ждут конкурсы, мастер-классы и другие развлечения, сообщили в администрации городского округа.

«Праздник «Русский холодец» пройдет 6 марта с 11:00 до 16:00 в поселке Большие Дворы на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двор», — отметили в администрации.

Фестиваль «Русский холодец» проводится с 2014 года. Для гостей праздника подготовят конкурсы, мастер-классы, аттракционы, театрализованные выступления, народные песни и танцы, самые разнообразные угощения и холодец всех возможных форм и вкусов.

Для желающих подготовили конкурсы «Царь-холодец, «ХРЕНовая поляна» и «СТУДЕгрейка», также среди мужчин и женщин пройдут соревнования по поеданию холодца.