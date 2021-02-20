РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. На улице Строителей в подмосковных Котельниках накануне установили знаки, запрещающие остановку автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Запрещающие дорожные знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички «Работает эвакуатор» были установлены на автомобильной дороге по улице Строителей. Теперь парковка транспортных средств вдоль проезжей части запрещена», - говорится в сообщении.

Летом на данной улице обустроят парковочные карманы.