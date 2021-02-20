РИАМО - 20 фев. В День защитника Отечества в столице прогнозируются «мужские морозы» – до минус 27 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, в воскресенье и понедельник временами снег, днем около минус 5 – минус 10 градусов», — говорится в сообщении.

23 февраля обойдется без осадков. Ночью температура опустится до минус 27 – минус 24 градусов. Днем будет не выше минус 17 – минус 15 градусов.

В Московском регионе по 22 февраля также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.