РИАМО - 20 фев. В Подмосковье и столице до 11 часов 22 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

В Подмосковье до 21:00 субботы также действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды с температурой на 7-12 градусов ниже нормы. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 21 февраля будет облачно, пройдет снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 7 – минус 5 градусов.

22 февраля также будет облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 13 – минус 11 градусов.

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