РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с 22 февраля будет проверять исправность автобусов во время рейда, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с 22 по 28 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус» в целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров», - говорится в сообщении.

При проведении данного мероприятия особое внимание инспекторы ГИБДД обратят на соблюдение водителями автобусов ПДД, законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении. Также они проинспектируют организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

«В 2021 году сотрудниками ГИБДД проведено три проверки при выпуске автобусов на линию, составлено четыре административных протокола на должностных лиц и 121 автобус признан неисправным», - отмечается в материале.

С начала 2021 года зарегистрировано четыре ДТП с участием пассажирского автотранспорта, из которых одно произошло по вине водителя автобуса. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек.

«Безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах рекомендуется держаться за поручни и находиться на местах, предназначенных для пассажиров», - заключается в сообщении.