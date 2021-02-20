РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске 27 февраля пройдет бесплатная ярмарка «Фримаркет» по обмену вещами, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «Фримаркет Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«27 февраля с 11:00 до 18:00 состоится «Фримаркет» в «Кузнечики Маркете» на улице Академика Доллежаля, 3. Можно будет обменяться такими ненужными вещами, как детские вещи и обувь, игрушки, детские принадлежности (постельное белье, аксессуары, приспособления для кормления), книги, канцтовары, товары для хобби и творчества, предметы интерьера и кухонная утварь, косметика с неистекшим сроком годности в упаковке», - говорится в сообщении.

Вещи должны быть в хорошем состоянии и чистые. Желающие принять участие могут принести что-то ненужное и что-то нужное взять. Также можно не приносить ничего, а только взять нужное.