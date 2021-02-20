РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям Балашихи и Реутова об опасности использования мобильных телефонов за рулем, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Использование мобильных телефонов (смартфонов) за рулем может заставить водителей отвести взгляд от дороги, убрать руки с рулевого колеса и отвлечь внимание от проезжей части и окружающей ситуации, повлиять на способность управления автомобилем, увеличить время реакции (особенно время реакции на торможение, а также на сигналы движения), ухудшить способность удерживать правильную полосу движения, привести к сокращению дистанции.

«Водитель и пешеход сегодня как никогда подвержены потере концентрации внимания – их окружает множество предметов, на которые, как им кажется, они могут безопасно отвлечься. Однако, согласно всем исследованиям и статистике, как раз потеря концентрации способствует возникновению критических ситуаций на дороге, которые могут привести к ДТП», – говорится в сообщении.

Во время управления транспортным средством необходимо использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки, также можно разговаривать по телефону в режиме громкой связи.

За использование смартфонов за рулем предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех автовладельцев быть внимательнее на дороге и не отвлекаться на телефон во время поездки.