РИАМО - 20 фев. Производство молока в Подмосковье планируется увеличить к 2022 году до 800 тысяч тонн, рост объема производства должен превысить 12%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский посетил стройплощадку сырного кластера в Дмитровском округе.

«Рассчитываем, что к 2022 году увеличим надои в Московской области. Сейчас это порядка 715 тысяч тонн в год, надеемся, будет 800 тысяч тонн. Так мы сможем увеличить производство молока в регионе более чем на 12% и удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера», — сказал Воскресенский.

По его словам, увеличить надои планируется за счет открытия в области новых хозяйств, увеличения числа ското-мест, а также за счет увеличения продуктивности дойных коров.

Надои молока в Московской области с начала 2021 года увеличились на 6%, по сравнению с прошлым годом, и составили более 61 тысячи тонн.