РИАМО - 20 фев. Спасателям удалось локализовать пожар на складе на юге Москвы, в тушении принимают участие 82 человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Утром в субботу в МЧС сообщили о пожаре по адресу: улица Промышленная, дом 11 «А», строение 1. На втором этаже складского здания загорелись деревянные поддоны и другое имущество. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров.

«В 15:41 пожар локализован», — говорится в сообщении.

Угрозы перехода огня на соседние здания нет. Пожар тушат 82 человека и около 20 единиц техники.