РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Инвестиции в экономику подмосковного Красногорска планируют увеличить на 10 миллиардов рублей по сравнению с 2020 годом, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Инвестиции в экономику округа планируется увеличить на 10 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. Всего в текущем году в экономику округа планируют привлечь порядка 75 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

В 2020 году в экономику Красногорска было привлечено 61,3 миллиарда рублей инвестиций, создано 3393 рабочих места.

«В 2021 году выявлены организации, которые не уплачивают НДФЛ, подготовлена информация по потенциальным налоговым резидентам, начата реализация трех новых инвестиционных проектов», - сообщил заместитель главы администрации по земельно-имущественным отношениям и инвестициям горокруга Красногорск Михаил Шувалов.

По его словам, в 2021 году на предприятиях городского округа планируется создать более 3 тысяч рабочих мест.