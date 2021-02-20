РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске на Февральской улице сгорел автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Возгорание произошло на улице Февральская в субботу около полудня.

«На тушение автомобиля Chevrolet выезжали две единицы техники и девять человек. Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Проверку по факту возгорания проведет отдел надзорной деятельности МЧС по городскому окуруг Подольск.