РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 фев. В микрорайоне Южный Домодедова в 2022 году построят комплексную поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новую поликлинику, рассчитанную на 400 посещений, построят в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком под размещение объекта», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Завершить строительство планируется в 2022 году. Здесь откроется дневной стационар и будет проводиться прием узких специалистов и специалистов первичного звена. Учреждение оснастят необходимым медицинским оборудованием.