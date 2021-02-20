РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. В субботу юным кадетам специализированного класса гимназии №3 в микрорайоне Северный Балашихи на мероприятии ко Дню защитника Отечества вручили погоны, лучших кадетов и юнармейцев округа поощрят грантами за успехи в учебе и спецподготовке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Кадетский класс открылся в гимназии микрорайона Северный в текущем году, а до этого был отряд юнармейцев, также существует направление военного движения. Во время обучения ребята проходят основы военной службы, занимаются физической подготовкой (строевой марш, разучивание песен). Но самое главное – это развитие патриотизма в современной молодежи и воспитание любви к Родине, чтобы в любой момент подрастающее поколение могло встать на защиту страны.

«В кадетском классе учатся 29 человек: 14 мальчиков и 15 девочек. Успеваемость у ребят на 4 и 5, но мы будем стремиться, чтобы этот класс был примером в нашей гимназии, «маячком» для других учеников, чтобы они смотрели на них и стремились стать лучше. Мы хотим воспитать в наших детях настоящих патриотов России», – сказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии №3 Маргарита Попова.

В ходе торжественного мероприятия, на котором кадетам гимназии вручили погоны, стало известно, что самому успешному юному патриоту Балашихи объявлен годовой грант под руководством председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, региональных и городских депутатов.

По словам депутата совета депутатов Балашихи Светланы Танановой, воспитание молодежи в патриотическом аспекте – это очень значимое событие для избирательного четвертого округа.

«Поэтому было принято решение поощрять наших юнармейцев и кадетов по итогам года. Чтобы эти классы были главными в школе, чтобы на них равнялись. Это эталон чести и мужества», – подчеркнула Тананова.

Приз будет индивидуальным, наградят не менее трех человек. При выборе победителей оцениваться будут результаты учебы и физическая подготовка ребенка. Жюри учтет все аспекты. Впереди ребят ждут разные соревнования: игры, выезды по обмену опытом, экскурсии.

Вскоре создадут попечительский совет и наградную комиссию, состоящую из представителей управления образования городской администрации, депутатов, ветеранских организаций и офицеров балашихинской дивизии.