РИАМО - 20 фев. Подмосковные власти распорядились выплатить премии сотрудникам Военного комиссариата Московской области за успешную работу в осенний призыв прошлого года, соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Правительство Московской области постановляет оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1510 работникам Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Московской области», - говорится в документе.

Выплаты предназначаются сотрудникам комиссариата, принимавшим с 1 октября по 31 декабря 2020 года активное участие в выполнении установленных для Подмосковья норм призыва граждан на военную службу.

Денежные средства будут выделены в рамках реализации государственной программы «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы.

В октябре-декабре прошлого года в Подмосковье было призвано в армию порядка 5,5 тысяч человек. Призывная кампания проходила в условиях пандемии коронавирусной инфекции.