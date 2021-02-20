РИАМО - 20 фев. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего молодого человека, который напал на сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции в центре города 31 января, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ходе незаконного митинга в районе Комсомольской площади мужчина распылил в лицо сотруднику Росгвардии перцовый баллончик. Возбудили дело статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Личность подозреваемого была установлена, он был оперативно задержан. Проведены судебные экспертизы, которые изобличили фигуранта в инкриминированном ему преступлении», — сказала Иванова.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В Москве и ряде других городов России 23, 31 января и 2 февраля состоялись массовые несанкционированные акции. Московские суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева рассказала, что на несогласованных акциях в Москве 23, 31 января и 2 февраля задержали порядка 5 тысяч человек, среди них были несовершеннолетние.