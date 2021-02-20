РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 фев. Учительница из Королева Джульетта Пирумова стала победителем Московского областного смотра-конкурса результатов деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в образовательных организациях, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Королев Елена Власова.

Девятый Московский областной смотр-конкурс результатов деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в образовательных организациях прошел в 2020 году.

«От имени уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой мной вручен диплом I степени преподавателю гимназии №17 городского округа Королев Джульетте Пирумовой в номинации «Правовое просвещение», - сказала Власова.

Диплом и памятный подарок вручены в торжественной обстановке в присутствии преподавательского коллектива гимназии.

От имени Семеновой победителю конкурса переданы слова благодарности за проделанную работу и проявленное творчество в преподавательской работе. Подчеркнута важность в образовательной работе понимания детской психологии учащихся, переданы пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.