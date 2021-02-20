РИАМО - 20 фев. На месте пожара на складе на юге столицы осуществляется контроль нахождения вредных веществ в воздухе, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

На улице Промышленной, дом 11А, строение 1, произошел пожар. Там загорелись деревянные поддоны.

«Продолжается тушение пожара в складском здании на территории промзоны», - говорится в сообщении.

Жилых строений вблизи пожара и угрозы перехода огня на соседние здания нет. В ликвидации пожара принимают участие 82 человека личного состава и порядка 20 единиц техники.