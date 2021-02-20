РИАМО - 20 фев. Южный вестибюль станции «Динамо» Замоскворецкой линии метро закроется на реставрацию с 21 февраля по 29 мая, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«С 21 февраля по 29 мая для реставрации будет закрыт южный вестибюль станции «Динамо» (выход 2)», — говорится в сообщении.

Специалисты, основываясь на данных архивов и фотографиях, будут восстанавливать первозданный вид вестибюля. На будут проведены работы по реставрации светильников и бра.

Для входа и выхода рекомендуется пользоваться северным вестибюлем (выход 1) и станцией «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро.