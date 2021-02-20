РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили в субботу в подмосковном Красногорске минутой молчания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники управления по развитию территорий администрации муниципалитета и члены нахабинского мотоклуба «Градус» почтили память воинов, отдавших жизни на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Наша задача – помнить, какой ценой досталась нам Победа. Важно ценить мирное небо над головой, ведь наши деды и прадеды жертвовали самым дорогим, чтобы мы сейчас были свободны и счастливы», – сказал начальник управления по развитию территорий администрации Красногорска Борис Соловьев.

Память защитников Родины почтили возложением цветов и минутой молчания.