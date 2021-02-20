РИАМО – 20 фев. В России выявили первый в мире случай заражения человека гриппом A(H5N8) — птичьим гриппом нового типа, сообщает в субботу ТАСС.

«Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что это первый в мире подтвержденный случай заражения людей этим видом гриппа.

В короткий срок выполнили все мероприятия по защите людей и животных, все риски минимизировали. Заразившиеся чувствуют себя хорошо, болезнь прошла у них в легкой форме. В то же время грипп вызвал изменения в организме человека и иммунный ответ.

Попова также отметила, что этот вариант вируса гриппа пока не передавался от человека к человеку. Информацию об этом случае направили во Всемирную организацию здравоохранения.