РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В подмосковном Красногорске около 800 человек прошли диспансеризацию в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Почти 800 красногорцев прошли диспансеризацию за три недели. Плановая диспансеризация в муниципалитете возобновилась 26 января», - говорится в сообщении.

Для возрастной категории 40 лет и старше профилактические медицинские осмотры являются ежегодными. Для тех, кому еще нет 40 лет, определены такие годы рождения, которые попадают под обязательное прохождение: 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис ОМС и быть прикрепленным к поликлинике.