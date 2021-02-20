РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец с 22 февраля проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автомобилями водителями в состоянии опьянения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В преддверии выходных праздничных дней Люберецкая Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями. В этой связи с 22 по 28 февраля дорожные полицейские проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - говорится в сообщении..

В рамках этого мероприятия пройдут проверки водителей на выявление признаков опьянения. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За повторное совершение таких правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, просим незамедлительно сообщать по телефону: 112 или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83 или ближайшему наряду ДПС», - заключается в материале.