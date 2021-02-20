РИАМО - 20 фев. Подмосковные спасатели совместно с речными инспекторами выявили 24 места в 17 городских округах, где лед недостаточно крепкий и не достиг безопасной толщины, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Специалисты «Мособлпожспаса» ежедневно проверяют толщину льда на 62 водоемах Подмосковья. Толщина льда может достигать 60 сантиметров. Также рыбакам на водоемах напоминают правила безопасности нахождения на льду.

«По результатам мониторинга средняя толщина ледяного покрытия на водных объектах Московской области составила 30 сантиметров. Но лед некоторых водоемов имеет рыхлую структуру, что является признаком его непрочности, к тому же толщина ледового покрова на многих участках слишком тонкая – менее 7 сантиметров», – сказал начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

Опасность представляют реки Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском, Клязьма в Орехово-Зуеве, Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Пахра в Подольске, Волга в Дубне, Нерская в Воскресенске.

Среди озер недостаточно толстый лед имеют Островное в Егорьевске, Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале и Егорьевская группа озер в Егорьевске.