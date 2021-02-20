РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила государственные награды военнослужащим, вернувшимся из зоны Нагорно-Карабахского конфликта, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Торжественное мероприятие состоялось на территории 45-го инженерно-маскировочного полка, который дислоцируется в одном из поселков Красногорска. В нем также приняли участие командир полка Андрей Романчук, начальник управления по развитию территорий администрации округа Борис Соловьев, ветераны Инженерных войск генерал-лейтенанты Николай Антоненко и Алексей Шустов, военнослужащие полка.
«Сегодня в 45-м инженерно-маскировочном полку важное событие: в полном составе из командировки в Нагорный Карабах вернулось подразделение. Слава богу, все живы и здоровы», - сказала Хаймурзина.
Она поздравила военнослужащих с возвращением домой и пожелала всегда возвращаться из командировок к тем, кто их ждет.
«Поздравляю военнослужащих всех войсковых частей, которые базируются на территории городского округа Красногорск, с наступающим Днем защитника Отечества. Желаю каждому профессиональных успехов в службе и надежных крепких тылов», - добавила глава муниципалитета.
По словам командира полка, в командировке на территории Армении с 20 ноября находились 15 военнослужащих.
«Выполнялись задачи по оборудованию блокпостов, разграничению территории двух враждующих сторон. Задачи были выполнены в срок», - сказал Романчук.
Весь личный состав подразделения наградили ведомственными наградами.
«Вместе с этим мы будем представлять ребят к государственным наградам», - подчеркнул Романчук.
На торжественном собрании государственные награды - медали Жукова - вручили старшему прапорщику Захарову и сержанту Исенову. Военнослужащие ранее выполняли задачи в Сирии, а теперь только вернулись из командировки из зоны Нагорно-Карабахского конфликта.
В преддверии Дня защитника Отечества минутой молчания почтили память солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественой войны и военных конфликтах более позднего времени. К мемориалу на территории полка возложили цветы и венки.
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