РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 фев. В Щелкове с начала года земельный контроль осмотрел более 300 участков для выявления незарегистрированных объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что с начала года земельный контроль городского округа Щелково осмотрел более 300 земельных участков с потенциально незарегистрированными объектами недвижимости и зафиксировал более 500 объектов капитального строительства на 290 из них.

«Дачная амнистия» длится 14 лет и продлена еще на 5 лет. Это хорошая возможность оформить уже построенные дома и строения без большого количества бумаг и уведомлений. Информационная кампания, которая продолжается в Подмосковье уже более 6 лет, направлена на увеличение количества зарегистрированных объектов, поскольку объект без регистрации оказывается вне закона и не может являться полноценным активом человека», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что стоит задача - рассказать людям о возможностях и обязанностях в части оформления имущества, чтобы человек был в курсе изменений законодательства и мог ими воспользоваться в установленный законом период.

Незарегистрированная недвижимость не существует юридически, поэтому с ней невозможно совершить любые легальные действия - продать, сдать в аренду, передать по наследству.

По этому вопросу 18 февраля с рабочим визитом Щелково посетил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов. Он проверил, как земельные инспекторы осуществляют осмотры участков с незарегистрированными объектами недвижимости.

Во время рабочей встречи делегация министерства с муниципальным земельным контролем прошли по СНТ «Лужок», где осмотрели пять земельных участков, на которых, по данным аэрофотосъемки и Росреестра, обнаружена незарегистрированная недвижимость.