РИАМО - 20 фев. До конца апреля изменится расписание поездов МЦД-1, оно коснется транспорта ночью в будни, сообщается в Twitter-аккаунте Московских центральных диаметров.

«Последний поезд из Лобни будет в 00:03, из Одинцово – 23:32», – говорится в сообщении.

Также некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Тестовской, Беговой, Кунцевской, Немчиновке, Баковке и Сетунь. Пассажирам рекомендовали сверяться с расписанием.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

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