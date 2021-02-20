РИАМО - 20 фев. Завершено расследование уголовного дела в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные действия, которые полностью изобличают Любовь Соболь в инкриминируемом деянии», – сказала Иванова.

В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, дело уже направили в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении других лиц выделили в отдельное производство. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания всех причастных к преступлению продолжаются.

Согласно данным следствия, в конце декабря Соболь не единожды пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины на востоке столицы. Для этого она представлялась сотрудником Роспотребнадзора. После пары неудачных попыток обвиняемая ввела в заблуждение доставщика еды и прошла в подъезд жилого дома.

После того, как хозяйка квартиры, где она проживает со своей семьей, открыла дверь, обвиняемая оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. В это время к женщине было применено физическое насилие. Несмотря на требования покинуть пределы квартиры, Соболь обошла все помещения. При этом она снимала свои действия на телефон. После этого обвиняемая покинула помещение и скрылась.