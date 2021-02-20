РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. В городском округе Мытищи планируют заверишь строительство пристройки к школе №3 летом 2022 года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин проверил ход возведения пристройки к школе №3 в Мытищах. Школа с пристройкой сможет принять 1200 детей. Застройщик «Инвест-строй» планирует сдать объект в июле 2022 года.

«Сегодня мы посмотрели, как идет возведение пристройки к школе, по сути ее нового корпуса. Она будет построена по инвестиционному соглашению с застройщиком, который построил в этом районе жилой дом. Надеемся на досрочную сдачу, весной 2022 года. Вопрос будет поставлен на контроль местного совета депутатов, управления образования и управления капитального строительства администрации округа», – сказал Чаплин.

Кроме пристройки, в основном здании уже полностью отремонтирован первый этаж с раздевалками, заканчивается ремонт актового зала. По словам директора образовательного учреждения Инны Велюги школа рассчитана на 600 человек, но там учится 890 школьников.

«Жители района, учителя, родители, дети – все ждут пристройку. Надеемся, что уже 1 сентября 2022 года мы будем учиться в новый стенах», - отметила Велюга.