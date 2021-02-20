РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Министерство строительного комплекса Московской области провело выездное совещание по контролю за строительством домов для переселенцев в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, в настоящее время там выполняются отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В мероприятии приняли участие начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Подмосковья Константин Лапин, представители местной администрации и застройщика.

«Сегодня (20 февраля - ред.) министерство строительного комплекса Московской области провело выездное совещание по контролю за ходом строительства двух домов с квартирами для переселенцев в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Дубровицы городского округа Подольск. В настоящее время на объекте выполняются отделочные работы. На строительной площадке работают около 100 рабочих», - говорится в сообщении.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в дома в поселке Дубровицы переселят 329 человек из 119 аварийных помещений общей площадью более 5,1 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут жители аварийных домов на улицах Курчатова, 15, 17/5; Быковская, 16/2; деревня Бережки, дом №4, корпус А; поселок Молодежный, дома №№21, 23, 24, 25, 26; поселок Дубровицы, дома №№63, 64, 65, 66. Завершить строительство домов и ввести объекты в эксплуатацию планируют во II квартале 2021 года.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на переселение выделяют по национальному проекту «Жилье и городская среда».