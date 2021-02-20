РИАМО - 20 фев. В Подмосковье повысят качество и надежность электроснабжения в наиболее проблемных муниципалитетах, для этого утвердили специальную программу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В 2021 году работы пройдут в 12 наиболее проблемных муниципальных образованиях региона. Их выбрали на основании статистики обращений граждан. Речь идет о 281 населенном пункте с населением более 2,2 миллиона человек.

«Комплекс мероприятий, которые мы проводим совместно с электросетевыми организациями, крайне необходим для бесперебойного электроснабжения, в том числе для стабильного прохождения отопительного периода», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Качество электроснабжения улучшат в Ступине, Домодедове, Красногорске, Щелкове, Чехове и других округах. Там реконструируют электросети, заменят устаревшее электрооборудование.

На программу потратят более 690 миллионов рублей. В регионе постоянно работают над качеством электроснабжения. На реализацию программных мероприятий на территории всей Московской области в 2021 году запланировано потратить около 20,8 миллиарда рублей.