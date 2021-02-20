РИАМО - 20 фев. В Ярославском районе столицы на Хибинском проезде демонтировали незаконное строение площадью 42 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Незаконное строение располагалось на газоне у многоквартирных домов в границах спального района», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

На сегодняшний момент объект демонтирован. Территория общего пользования на Хибинском проезде свободна.

Сотрудники Госинспекции выяснили, что объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы, а разрешение на строительство отсутствовало.