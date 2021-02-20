РИАМО - 20 фев. В Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойных нападений на магазины в Протвине, он крал деньги из касс в магазинах, сообщается на сайте МВД Медиа.

«По предварительной информации, в январе текущего года злоумышленник заходил в помещения небольших продуктовых магазинов, расположенных на окраинах города Протвино. Свое лицо он скрывал опущенным на глаза капюшоном и медицинской маской. Угрожая продавцам ножом либо похожим на пистолет предметом, мужчина похищал денежные средства из кассовых аппаратов, после чего скрывался», - сказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Муляж пистолета и нож, который направили на экспертизу, изъяли во время обыска в квартире злоумышленника. Обстоятельства трех нападений были установлены. Уголовные дела возбуждены по части второй статьи 162 и части третьей статьи 30 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Волк подчеркнула, что на текущий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.