РИАМО - 20 фев. ООО «Газпром межрегионгаз» создало интерактивную карту газификации регионов России, там можно увидеть объекты газификации Подмосковья, которые раньше можно было посмотреть только на карте «Мособлгаза», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что в прошлом году в Подмосковье продлили губернаторскую программу газификации до 2030 года и подписали совместную с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годов.

«За реализацией намеченных планов можно наблюдать на интерактивных картах. Программа газификации меняется ежегодно. В правительстве Московской области принимаются важные решения, направленные на достижение важной цели - стопроцентной газификации региона», - сказал Самарин.

Сайт интерактивной карты газификации регионов России состоит из электронных карт и справочной информации. На ней можно увидеть 67 регионов России - участников программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

На главной странице сайта и в разделах регионов представлены целевые показатели программы газификации и сопоставимые данные по реализации программ с 2005 по 2020 год. Среди них число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Также на сайте показан объем инвестиций, направленных группой «Газпром» на развитие газификации в стране.

В 2021 году в Подмосковье планируют газифицировать 51 населенный пункт, газ получат более 10 тысяч жителей.

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